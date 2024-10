L’Anas comunica che è stata ripristinata l'illuminazione all'interno della galleria “Teulargiu” (km 8,800), sulla strada statale 389 Var, nel territorio comunale di Mamoiada, in provincia di Nuoro.

L'intervento di ripristino è consistito nell'istallazione di un impianto di illuminazione provvisorio dotato di luci led, predisposto per migliorare la visibilità all'interno del tunnel, che sarà attivo fino all'avvio degli interventi di adeguamento complessivo degli impianti presenti in galleria del valore totale di circa 3 milioni di euro, la cui progettazione è stata completata e i cui lavori sono in corso di affidamento all'impresa esecutrice.

