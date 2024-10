"Riprendetemi a vivere con voi oppure do fuoco a tutto". Una minaccia, accompagnata però dalla presenza di una tanica di benzina da 5 litri che, un 44enne, Ivan Mura, teneva con se e voleva usare contro la madre e il padre, quest’ultimo invalido.

E’ accaduto a Lotzorai, dove un uomo ha tentato di aggredire i genitori, che si sono rinchiusi in una stanza dell’abitazione fino all’arrivo dei Carabinieri. Il fermato, un 44enne, con precedenti penali per reati contro la persona e stupefacenti, (già gravato peraltro nel 2018 dalle pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia), si è presentato nella tarda serata di ieri a casa dei genitori anziani per cercare di compiere il folle gesto.

Immediato l’intervento dei militari della stazione di Santa Maria Navarrese che hanno bloccato il soggetto e accompagnato in caserma: Mura si trova rinchiuso in cella nel carcere di Lanusei a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.