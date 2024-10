Si è ritrovato una verdesca accanto al pontile dove stava camminando e così, preso dall’agitazione e dallo stupore per quanto stava osservando, ha deciso di prendere il cellulare e riprendere la scena.

È successo in Gallura, dove l’autore del video è rimasto incredulo per l’incontro ravvicinato, così si evince anche dalle “parole” che ha utilizzato per descrivere il momento.

La verdesca, conosciuto anche come squalo azzurro, è uno squalo appartenente alla famiglia Carcharhinidae che abita acque profonde temperate e tropicali in tutto il mondo. Predilige temperature più fredde, e può migrare attraverso lunghe distanze.