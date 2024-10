Saranno dedicati ai bambini i primi due appuntamenti del 2019 del TeatrExma, in programma in via Lucifero 71 a Cagliari. Sabato 5 gennaio alle 18.00, i Cada die teatro presenteranno “Tre Bottoni e la casa”, liberamente tratto dal racconto La casa di Tre Bottoni di Gianni Rodari.

Lo spettacolo vedrà protagonisti Francesca Pani e Lara Farci. Le musiche originali sono di Mauro Mou e Matteo Sanna, le filastrocche di Andrea Serra mentre la messinscena e la regia di Mauro Mou.

dDomenica 6 sempre alle 18 Renzo Cugis e Gianfranco Liori porteranno in scena Filastrocche'n'roll, uno spettacolo dedicato ai bambini di tutte le età.