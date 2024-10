Riprende il confronto tra Eni e Regione. Chimica verde, bonifiche, aree dismesse: tre temi, altrettanti tavoli tecnici e operativi sui quali Eni, Syndial, Versalis, Novamont e Giunta Regionale avvieranno "in tempi rapidi", dicono, un confronto sugli investimenti e sugli impegni previsti nel protocollo siglato nell’aprile del 2011.

È l’esito dell’incontro svoltosi oggi, nel palazzo di viale Trento a Cagliari, al quale erano presenti il presidente della Regione Francesco Pigliaru, gli assessori dell’Industria e dell’Ambiente, Maria Grazia Piras e Donatella Spano, gli amministratori delegati di Versalis e Syndial, e altri rappresentanti dell’Eni. La Regione ha chiesto un’accelerazione su più fronti: dalle bonifiche alle iniziative sulla chimica verde, agli investimenti nei diversi territori. "Una task-force continuerà a occuparsi della questione bonifiche - fanno sapere gli addetti ai lavori - mentre un tavolo tecnico prenderà in carico il tema delle aree dismesse dalla Syndial a Porto Torres. Compito di un tavolo operativo, avviato già a metà mese, sarà invece di definire, contestualmente alle misure regionali di accompagnamento, il proseguimento degli interventi inseriti nel progetto Matrica, sempre a Porto Torres, per lo sviluppo della filiera agricola locale e della domanda di prodotti a valle".

Il presidente Pigliaru, che ha partecipato all'apertura dell'incontro per poter presenziare alla seduta del Consiglio Regionale, ha tracciato le direttrici su cui intende mantenere il confronto sul posizionamento strategico di ENI in Sardegna. Al primo posto le bonifiche, su cui è necessaria una rapida ricognizione su tempi, entità degli interventi e risorse, sia quelle disponibili che quelle eventualmente da integrare. L’altro punto sottolineato da Francesco Pigliaru è la conferma dei nuovi investimenti nella chimica verde e nelle produzioni strategiche. Per istruire gli incontri operativi previsti, saranno da subito convocati i portatori di interesse regionali firmatari dell’intesa 2011. Per la prima metà di gennaio, infine, è previsto un incontro tra il Presidente della Regione e L'AD di ENI.

“Bene la ripresa del confronto – ha detto l’assessore dell’Industria Maria Grazia Piras – i tavoli tecnici e operativi affronteranno gli argomenti principali: infrastrutture industriali, bonifiche e aree dismesse nei siti dell’ENI in Sardegna. L’obiettivo è incoraggiare la nascita di aziende che completino la filiera bio avviata con Matrica”. L’assessore Piras, tra l’altro, ha richiamato l’Eni a una maggiore attenzione nei confronti delle aziende sarde.

“Sulle bonifiche – è stato il commento dell’assessore dell’Ambiente Donatella Spano – la Regione eserciterà un forte coordinamento territoriale e monitorerà l’iter degli interventi. Siamo fortemente interessati a tutte le iniziative che riguardino la sostenibilità ambientale – ha aggiunto – auspichiamo che la filiera delle bio-produzioni crei le condizioni per la diffusione sempre maggiore di acquisti green”.