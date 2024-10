"Ripopolare le zone disabitate della Sardegna con gli immigrati. Questa la geniale idea della Cgil, il cui segretario Carrus dice che 'bisogna considerare il flusso di migranti come un'opportunita''. Roba da matti".

Commenta cosi', sul suo profilo Facebook, il leader della Lega Matteo Salvini il progetto, annunciato dalla Cgil sarda, che sta muovendo i primi passi e che cerchera' di contrastare il fenomeno dello spopolamento delle zone interne della Sardegna, anche attraverso l'inserimento di famiglie di migranti nei paesi che rischiano di sparire. Un'idea che non piace all'eurodeputato leghista, che non risparmia critiche al sindacato sardo.

"Aiutare i giovani della Sardegna a non scappare altrove per lavorare, invece di riempirci di immigrati: questo si deve fare- scrive- metterei qualche sindacalista Cgil sui barconi e via...".