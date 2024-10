Anni di maltrattamenti, denunce, condanne, tentativi di riappacificazione sfociati poi in violenza fisica, verbale, psicologica e persino violenza assistita, perché avvenuta alla presenza di un figlio minore. Dinanzi alla II Sezione del Tribunale penale di Cagliari, riunito in udienza collegiale presieduta dal dott. Nespoli, è comparso E.P., 63 anni, già agli arresti domiciliari per fatti analoghi.

Ammessa la costituzione di parte civile della ex moglie, assistita dall'avvocato Gianfrancesco Piscitelli e dell'Associazione antiviolenza Luna & Sole, che segue dall'inizio la donna, a mezzo dell'avvocato difensore Elisabetta Magrini. Oggi, dopo l'apertura del dibattimento, la vittima ha ricostruito alla Corte ed alla Procura, dolorosamente, i vari ripetuti episodi subiti. Il processo riprenderà il prossimo 17 maggio con l'audizione dei testi del pm.

L'avvocato Piscitelli ricorda: "Non bisogna abbassare la guardia un solo secondo se si vuole realmente creare un argine al fenomeno della violenza di genere e verso i minori, sia pur quella assistita che lascia gravi traumi. Denunciare, denunciare sempre - ribadisce Piscitelli - e credere nella Giustizia ed Autorità chiedendo aiuto e sostegno a centri come Luna & Sole sapendo di non essere più sole a combattere".