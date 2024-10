Nel pomeriggio di oggi è stato formalizzato il contratto per l’avvio del cantiere nel quarto lotto della Sassari-Olbia, con la firma tra l'Anas e la ditta che realizzerà i lavori. Ripartiranno dunque le opere di completamento della strada, ferme da maggio 2018. La firma del contratto, che causa Covid ha registrato un rallentamento fisiologico , rappresenta l’ultimo step prima dell’avvio degli interventi.

L'assessore dei Lavori Pubblici, Roberto Frongia, spiega: "Ci prepariamo a scrivere una nuova pagina che riguarda le infrastrutture del Nord Sardegna. La nostra Isola ha bisogno di vie di comunicazione adeguate che ne possano accompagnare lo sviluppo socio-economico, per questo abbiamo chiesto alla società che avrà in carico l’appalto di garantire costanza nei lavori e soprattutto celerità nei tempi. L’auspicio è che i lavori possano cominciare già entro l’estate".

Nel maggio del 2018 era stato rescisso il contratto fra Anas e "Grandi Lavori Fincosit", per via dei numerosi ritardi accumulati nel corso dei lavori. In seguito è stata avviata la procedura di individuazione della nuova impresa esecutrice. E' all'inizio di marzo che l'impresa sarda si è aggiudicata l'appalto, formalizzando l'incarico con la firma del contratto.

Il finanziamento complessivo per il tracciato del "Lotto 4" è di 81 milioni. Il percorso è di circa 9,510 km, e interessa il tratto di strada che va dal km 36 + 100, in corrispondenza del termine del lotto 3 (incluso lo svincolo di Oschiri), fino al km 45 + 610, dopo lo svincolo di Berchidda.