Con la delibera della Giunta Regionale del 01/03/2016 giunge la conferma che dal settembre prossimo saranno riattivati, presso l’ex Istituto Superiore C. Floris, i corsi serali per il conseguimento del diploma.

Una buona notizia per l’Amministrazione Comunale di Gavoi che si è spesa per questo risultato interloquendo con le istituzioni scolastiche, con l’Amministrazione Provinciale e soprattutto con l’Assessorato Regionale all’Istruzione che è stato sensibile alle istanze della Barbagia. Una buona notizia per tutto il territorio.

Una ulteriore possibilità di estendere il diritto allo studio agli adulti che intendono rimettersi in gioco e conseguire un diploma spendibile nel mondo del lavoro. Saranno attivati, infatti, attraverso il Centro Permanente per l’Istruzione degli Adulti e l’I.I.S. F. Ciusa di Nuoro, per la sede di Gavoi, due corsi, del primo e del secondo livello, dell’indirizzo Geometri (Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio).

Gli alunni interessati ai corsi serali hanno tempo per aderire al livello adeguato alla loro condizione di preparazione pregressa fino al 31 maggio 2016.

“Un’ opportunità di crescita culturale e umana che, ampliando l’offerta formativa e la possibilità di accrescere competenze e conoscenze fondamentali, va ad arricchire le comunità barbaricine – afferma con soddisfazione Simona Corona, consigliera comunale delegata all’Istruzione -. Un’occasione di riscatto per tutto il territorio che lotta ogni giorno contro i tagli alle risorse e la perdita di importanti servizi e presidi culturali”.

“È un primo passo importante – aggiunge l’Assessore Enrico Mura – verso il nostro obiettivo primario in questo settore: la rivitalizzazione delle Scuole Superiori di Barbagia. Ne percepiamo maggiormente il peso se pensiamo che a Gavoi il corso serale mancava da circa un decennio. Dobbiamo ringraziare per questo risultato tutti coloro che si sono impegnati nella difesa dei presidi scolastici sul territorio (insegnanti, alunni, amministratori, movimenti) e l’Assessore Regionale Claudia Firino che ha accolto le progettualità e le istanze che, di concerto con le istituzioni scolastiche, le abbiamo presentato”.

Di recente l’Amministrazione Comunale di Gavoi aveva lanciato un appello a genitori e alunni affinché tenessero in considerazione gli Istituti Superiori della Barbagia nella scelta del corso di studi più adeguato a loro. Scuole di qualità e a dimensione umana che oggi si aprono a coloro che hanno interrotto prematuramente i loro studi e a tutti quegli adulti che vogliano ricominciare a studiare e arricchire il loro bagaglio di competenze utili per la quotidianità e per affrontare il mercato del lavoro.