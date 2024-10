Le belle notizie su Sardegna Live. Ecco la foto in esclusiva dell’artista cagliaritano 54enne, che nei giorni scorsi si è offerto volontario per riparare il Gesù Bambino decapitato dai vandali ad Arbus: tutto a costo zero, un gesto davvero significativo che ha ridato felicità alla comunità del Medio Campidano.

Entusiasta il sindaco della cittadina, Antonello Ecca e il sacerdote don Tarcisio Ortu: i fatti sono abbastanza noti, a metà dicembre mani anonime avevano fatto una vera e propria incursione vandalica nel presepe della parrocchia, decapitando la statuetta che era stata realizzata una quarantina di anni fa. La testa del Gesù Bambino fu poi ritrovata vicino al cimitero, notizia che scosse i cittadini di Arbus. Il gravissimo gesto rimbalzò sulle cronache di tutti i giornali, la statuetta fu “ricomposta” con del nastro adesivo ma chiaramente mostrava le evidenti ‘ferite’ dei vandali.

Da Cagliari, il primo cittadino Antonello Ecca ha poi ricevuto una chiamata da un benefattore, che fin dal principio ha voluto mantenere l’anonimato: da li poi il contatto con il parroco e l’accordo di riparare il Gesù Bambino senza alcun costo.

Detto e fatto, ecco la foto con il lavoro svolto dalle abili mani dell’artista residente vicino a Cagliari che nella giornata odierna riconsegnerà alla comunità di Arbus il bellissimo bambinello: “E’ una notizia meravigliosa – ha aggiunto il sindaco Ecca – già avevamo manifestato il nostro grandissimo entusiasmo e ringraziamento per questo gesto nobile e di buon cuore, non vediamo l’ora di poter ringraziare personalmente un cittadino modello che come tante altre persone si adopera per il bene a differenza di pochi e spregevoli personaggi che distruggono”.