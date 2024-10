"Occorre garantire un presidio adeguato al territorio della ASL di Nuoro, caratterizzato da strade poco scorrevoli e aree che denotano problemi di collegamento".

Lo ha dichiarato Pietro Pittalis, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, che sollecita l'assessore alla Sanità affinché nel quadro del riordino della rete ospedaliera non siano perse di vista esigenze vitali per le persone e per la comunità.

"Per superare le difficoltà di assicurare un’adeguata assistenza per le emergenze e per medicina d’urgenza - prosegue Pittalis- occorre istituire una base per l'elisoccorso, che potrebbe essere ubicata a Sorgono o a Nuoro”.

“In questo modo - spiega Pittalis - potrebbero essere affrontate presso l'ospedale San Francesco di Nuoro. In altre parole, chiediamo che vengano abbandonate le tentazioni di ridimensionamenti illogiche e dannose per la comunità e che si pensi invece ad un rilancio di quella sanità a misura di paziente, che dovrebbe essere obiettivo di qualsiasi coalizione politica".