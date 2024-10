In Sardegna

Un'anziana di 92 anni, Rosa Fosca Sechi, è morta carbonizzata nella sua abitazione a Riola Sardo. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto alle prime ore del mattino, la donna, probabilmente mentre sistemava la legna per il fuoco, sarebbe caduta all'interno del camino. Le fiamme hanno avvolto i vestiti e per l'anziana, che viveva da sola, non c'è stato niente da fare.