Divieto di fumare le sigarette elettroniche nei bar, ristoranti e luoghi pubblici. E’ questa la decisione del sindaco di Riola Sardo, comune in provincia di Oristano, che attraverso un’ordinanza ha emesso il divieto di fumo anche per le sigarette elettroniche nei locali.

L’ordinanza firmata dal primo cittadino Ivo Zoncu, prevede sanzioni da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. «Sulle sigarette elettroniche non c’è alcuna certezza - afferma il sindaco - non è documentato che aiutino a smettere di fumare, non è garantito che siano sicure per la salute, contengono sostanze chimiche mai sperimentate in questa forma d’uso e inoltre i controlli sui prodotti sono scarsi e sono già partite le contraffazioni, vendute soprattutto via internet».

