Davanti agli occhi del cronista che deve cercare di raccontare e raccogliere lo stato d’animo di chi ha subito in pochi minuti una perdita ingente in azienda, tutto è in salita. Come lo è cercare di risollevarsi dopo la batosta del maltempo, che nei giorni scorsi ha fatto razzia di tutto: il telo antigrandine non esiste più, i vetri, le tende ombreggiante, bancali , senza parlare dei fiori che e delle colture pronte per l’attività lavorativa della commemorazione dei defunti e di quella imminente del Natale.

L’azienda di Riola Sardo, costituita nel 1986 e aperta nel 1992, è di proprietà di quattro fratelli: Gianni, Roberto, Mauro e Andrea Albano: a causa della crisi di questi anni e della diminuzione di fatturato, sono rimasti a dirigere l’attività solo i primi due: “Non siamo gli unici ad aver avuto questo duro colpo –ammettono gli imprenditori dell'Oristanese– ma se la politica regionale ora più che mai non ci da una mano, siamo destinati a scomparire, con tanti anni di duro e sacrificante lavoro mandato all’aria”.