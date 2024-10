Era previsto per domenica pomeriggio l'arrivo a Porto Torres di una nave con a bordo 600 migranti che dovrebbero essere ospitati nelle strutture d'accoglienza del territorio.

Lo sbarco, però, è stato rimandato a lunedì mattina o, al più tardi, pomeriggio a causa di un'avaria della nave.

Oggi è previsto un sopralluogo in porto per analizzare la situazione e scegliere come allestire il campo per le operazioni di identificazione e le visite mediche.