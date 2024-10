E' stato rinviato a data da definirsi il vertice fra Cagliari Calcio e Prefettura di Cagliari dopo gli scontri avvenuti a Sassari fra ultrà di Cagliari e Torres. Il presidente della società cagliaritana, Tommaso Giulini, era infatti lontano dall'isola e non avrebbe potuto prendere parte all'incontro.

La prefetta Perrotta e il questore Gagliardini si sono comunque espressi sui fatti di Sassari. "Ha funzionato tutto - ha spiegato Gagliardini - visto che abbiamo identificato, fotografato e ripreso 66 persone".

E poi la Perrotta: "Serve repressione, ma occorre anche coinvolgere l'intera società in un processo di deradicalizzazione del tifo".

Il 2 aprile prossimo il Cagliari affronterà il Palermo in Sicilia in campionato, ma per i tifosi sardi non ci sarà spazio allo Stadio Barbera. La Questura del capoluogo siciliano ha infatti vietato la trasferta ai tifosi rossoblu e non saranno venduti biglietti per il settore ospiti a tutti i residenti in Sardegna.