Il sindaco di Sassari Gianfranco Ganau (Pd), eletto domenica scorsa consigliere regionale, e' stato rinviato a giudizio per tentato abuso d'ufficio e tentata concussione nell'ambito della vicenda legata alla costruzione di un centro commerciale e del piano urbanistico comunale.

Ganau, il piu' votato alle ultime regionali con oltre diecimila preferenze, e' stato invece prosciolto dalle accuse minori. Il gup del tribunale di Sassari Carla Altieri, accogliendo la richiesta del pm Giovanni Porcheddu ha rinviato a giudizio con Ganau anche Dolores Lai, assessore della giunta comunale attuale, e Valerio Meloni, vicesindaco all'epoca dei fatti e consigliere regionale uscente, insieme ad alcuni tecnici comunali.

Gli imputati sono invece stati prosciolti da altre accuse minori. Nessun rinvio invece per gli altri coinvolti nell'inchiesta, i consiglieri comunali che approvarono i provvedimenti. Il processo iniziera' il 25 giugno prossimo.

Nel primo pomeriggio Ganau ha rilasciato una nota: "Si e' iniziato a fare chiarezza e a erodere l'impianto accusatorio e in relazione ai fatti per i quali il Gup ha ritenuto necessario il vaglio dibattimentale, sono certo che in quella sede riusciro' a provare la mia totale estraneita' e l'infondatezza delle capziose accuse mosse nei miei confronti", scrive il sindaco.