Per motivi precauzionali legati all’evolversi dell’epidemia da Nuovo coronavirus e alle misure di sicurezza previste in relazione al Covid-19, l’evento (H)-Open Weekend di ginecologia dedicato all’intimità di coppia e al benessere intimo femminile durante la menopausa, in programma per domani e sabato con incontri aperti alla popolazione presso l'Unità Operativa di Ginecologia Ospedale San Francesco (9° piano), è rinviato a data da destinarsi.