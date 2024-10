“Il Ministro degli Esteri Luigi di Maio e il Presidente della Regione Christian Solinas, preso atto delle condizioni meteoclimatiche critiche previste per domani, che hanno determinato la indicazione di stato di pre-allerta da parte della Protezione Civile Regionale su alcune zone dell'Isola, hanno convenuto concordemente di rinviare la visita del Ministro programmata per domani nelle zone investite dagli incendi dei giorni scorsi”. E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa della Regione.

La visita sarà nuovamente programmata quando le condizioni ne consentiranno lo svolgimento.Il titolare della Farnesina doveva recarsi al Centro Operativo Provinciale (COP) di Fenosu per incontrare il personale impegnato in prima linea nell'emergenza, i sindaci dei Comuni coinvolti e le autorità locali.