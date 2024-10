La grande sfilata dei carri allegorici prevista per domani a Ovodda è stata rinviata a giovedì 8 febbraio. Gli organizzatori dell’evento, viste le previsioni meteorologiche che annunciano piogge e nevicate per le prossime ore, hanno deciso di spostare di qualche giorno l’evento in modo tale da non disperdere risorse inutilmente e per consentire a tutti di poter partecipare.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del paese e nel rispetto del programma tradizionale che resta immutato nella sua improvvisazione, infatti, ha organizzato per il secondo anno consecutivo la grande festa del Carnevale ovoddese, con l’auspicio che possa bissare lo straordinario successo della precedente edizione.

Appuntamento, dunque, giovedì 8 febbraio a partire dalle ore 14:00, con la grande Sfilata del Carnevale che percorrerà le vie principali del paese con i carri allegorici, i gruppi in maschera, una cascata di coriandoli e stelle filanti, musica, danze, canti, libere rappresentazioni.

C’è un premio in palio e iscrizione gratuita per i carri che vorranno partecipare alla grande sfilata del Carnevale ovoddese. Il montepremi ammonta a tre mila euro suddiviso tra il primo, il secondo e il terzo carro classificato così come sarà stabilito da una Giuria che avrà il compito di valutare la bellezza, l’originalità, la capacità di creare movimento, l’allegria del carro e del gruppo che lo realizzerà, accompagnandolo nel pomeriggio festivo.

Potranno partecipare, inoltre, gruppi in maschera provenienti da tutte la parti della Sardegna e animati da un forte spirito di condivisione e divertimento.

È prevista la cena per tutti coloro che saranno parte attiva di questo straordinario evento che apre le porte del carnevale ovoddese.