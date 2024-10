Nella tarda mattinata di ieri, durante un normale servizio di controllo del territorio, in area campestre, la pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Padru ha notato, abbandonata lungo una scarpata, una Fiat Croma di colore grigio che è risultata essere l’auto utilizzata dai malviventi la notte del 30 dicembre scorso per l’assalto al bancomat del Banco di Sardegna a Padru, così come emerge dalle numerose immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del comune di Padru. Gli accertamenti hanno permesso di risalire al furto della vettura denunciato a Sassari nel 2016.

La Squadra Rilievi del Reparto Territoriale di Olbia ha rinvenuto all’interno dell’abitacolo materiale di sicuro interesse operativo che sarà trasmesso al RIS di Cagliari per l’analisi scientifica, nonché l’estrazione e la tipizzazione del DNA.

Le indagini proseguono con il massimo impulso per dare un nome ai malviventi.