Giacomo Ristevski, Rom di 18 anni, oggi maggiorenne ma all’epoca dei fatti minorenne, ricercato per essersi reso responsabile di numerosi furti in appartamento a Oristano negli scorsi mesi di gennaio e febbraio, è stato rintracciato e tratto in arresto dai Militari della Compagnia dei Carabinieri di Pomezia (Roma).

Probabilmente pensava di averla fatta franca, pensava che andare via da Oristano, lasciare la Sardegna, sarebbe servito a garantirgli l’impunità, ma così non è stato perché il giovane ha maldestramente lasciato dietro di se numerose tracce.

Il giovane, pluripregiudicato per reati specifici, compiuti anche in giovanissima età, era ricercato dal 21 aprile scorso.

Tanti piccoli elementi raccolti minuziosamente dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica della Questura di Oristano che sono stati determinanti per gli Investigatori della Squadra Mobile, Diretta dal Vice Questore Aggiunto Dario Mongiovi, ai fini dell’identificazione del Rom, ritenuto responsabile di almeno tre furti in appartamento compiuti a Oristano.

“Sono soddisfatto del lavoro svolto dai miei uomini – afferma il Questore di Oristano Francesco Di Ruberto -. Hanno fatto sì che per un po’ di tempo i cittadini dovranno sopportare un delinquente in meno sulla piazza.