Nei giorni scorsi alcune autoscuole accreditate presso la Motorizzazione Civile di Sassari sono state oggetto di verifiche e controlli da parte degli Agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Sassari e del Distaccamento di Olbia.

Dalle indagini sono emerse alcune irregolarità gestionali: in particolare, sono state accertate false attestazioni riguardanti l’avvenuta frequenza di corsi per i rinnovi dei Certificati di Qualificazione dei conducenti professionali della durata di 35 ore obbligatorie, nei riguardi di persone la cui presenza era invece saltuaria.

A Porto Torres è stato appurato che alcuni iscritti, invece di frequentare il corso nell’autoscuola, si trovavano in un bar per l’intera durata della lezione.

Per i pochi presenti nell’aula, giunti in ritardo, non era stata recuperata l’ora non fatta.

Ad Olbia i corsi erano condotti senza registro di attestazione delle presenze e prevedevano la partecipazione di un numero di autisti inferiore alle previsioni normative.

Inoltre è stato accertato l’utilizzo di una vettura destinata alla scuola guida, priva di copertura assicurativa.

In un’autoscuola di Valledoria sono risultate false attestazioni di partecipazione al programma di tre ore da parte di corsisti che, invece, ne avevano effettuata una sola.

I responsabili delle autoscuole sono stati perseguiti per le violazioni amministrative e sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per i reati di falso.