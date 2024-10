"Le convenzioni con Forestas restituiscano un ruolo di primo piano alle comunità". E' l'appello del consigliere regionale di Baunei Salvatore Corrias, in merito ai dieci Comuni ogliastrini chiamati al rinnovo delle Convenzioni con l’Agenzia regionale Forestas per la gestione e l’amministrazione dei fondi rustici di loro proprietà. Si tratta di Arzana, Cardedu, Gairo, Jerzu, Seui, Talana, Tertenia, Ulassai, Urzulei e Villagrande, che cederanno all’Agenzia porzioni importanti di territorio, la gran parte gravata da uso civico, e per il cambio di destinazione d’uso riceveranno un indennizzo, come ha recentemente stabilito la Legge regionale n. 17 approvata lo scorso 21 novembre.

Il consigliere regionale del Partito Democratico Corrias interviene sulla questione: “Ritengo che la firma delle convenzioni debba rappresentare il momento propizio per ribadire il ruolo delle comunità nella gestione del proprio territorio e auspico che, al di là del giusto indennizzo previsto, possa determinare posti di lavoro per i tanti giovani che, altrimenti, saranno costretti ad abbandonare i nostri paesi, già afflitti dal morbo dello spopolamento".

"In Consiglio regionale giacciono tre proposte di legge per il superamento del blocco del turnover presso Forestas, giacché molti dipendenti sono andati in pensione e altrettanti sono prossimi a farlo. Dovrebbe dunque aprirsi a breve una stagione di nuove assunzioni e mi auguro che possano essere individuate modalità che privilegino la loro territorializzazione e rimettano in primo piano il ruolo delle comunità. Solo così, applicando e attualizzando l’istituto dell’uso civico e attivando nuovi posti di lavoro, si potranno veramente indennizzare i territori delle terre cedute".

"Ridare certezze e speranza a tanti giovani e ancorarli ai luoghi in cui sono nati è un potente antidoto allo spopolamento e al calo demografico. Io sono pronto a dare il mio contributo”, conclude Corrias.