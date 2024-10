Sarà Mario Marinu il successore di Maria Antonietta Ledda alla guida de “Su Cuncordu Banaresu”. La nomina, decisa in maniera unanime, è arrivata nel corso dell’assemblea dei soci che si tenuta giovedì 19 aprile nel corso della quale è stato rinnovato anche l’intero Consiglio direttivo.

Marinu succede a Maria Antonietta Ledda, che ha guidato l’Associazione corale negli ultimi sei anni. Sarà affiancato da Mario Piu (Vice presidente) e da Mario Carta (tesoriere). Nelle vesti di segretario è stato riconfermato il socio Lorenzo Meloni mentre Salvatore Serra continuerà a svolgere il ruolo di maestro e direttore artistico. Il direttivo sarà composto anche da Gian Nicola Marinu, Gesuino Chighine, Diego Sini, Giovanni Sanna e Antonio Tanca.

Nata nel 2001 per volontà di alcuni vecchi componenti appassionati di canto e musica, “Su Cuncordu Banaresu” ha, tra le sue finalità, quella di diffondere il canto corale non solo a Banari ma anche in Sardegna, nella penisola e all’estero.

Molto attivo nel sociale, il coro organizza ogni anno due manifestazioni che richiamano un gran numero di persone anche dai paesi limitrofi: “S’Ammentu de s’Emigradu”, in programma l’ultimo fine settimana di lulgio, e “Boghes e Ammentos”, che si svolge l’8 dicembre.

Riconosciuto di “Interesse Nazionale” in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’unità d’Italia, ha al suo attivo due lavori discografici: Phanos (2009) e Limbazos Arcanos (2016).