Piero Foddanu sarà il presidente della Pro loco “Bastiano Unali” di Cossoine anche per il quadriennio 2017-2021. La riconferma, per acclamazione, è arrivata nel corso della riunione che si è svolta lo scorso 30 novembre, in cui sono stati rinnovati gli organismi direttivi.

Il nuovo Consiglia di amministrazione sarà composto, oltre che da Foddanu, Michela Campus, Piero Foddanu, Matteo Murru (cassiere), Luciana Sotgiu (vicepresidente), Alfredo Unali (segretario), Eleonora Unali., Nanda Sotgiu sarà la revisora dei conti unica mentre il Collegio dei Probiviri presieduto da Rina Mariani, coadiuvata da Tetta Rassu e Fabrizio Foddanu.

Sotto la sua presidenza, ininterrotta dal 2001 a oggi salvo i sei mesi iniziali, l’Associazione è cresciuta in maniera esponenziale, tanto da rappresentare un punto di riferimento nel territorio per originalità delle proposte, animazione sociale, promozione culturale, valorizzazione turistica, tutela ambientale e storico-architettonica.

Diversi i progetti di valorizzazione turistica, tra cui “Cossoine Produce” e “Mejlogu la Cultura delle Tradizioni”. Importanti anche le partecipazioni a varie fiere regionali e internazionali (Stintino, Castelsardo, Serramanna Milano, Lussemburgo, Lugano e Firenze) mentre, a livello locale, si è occupata del carnevale e delle manifestazioni natalizie.

Non sono mancate nel tempo le attività di spettacolo, come i concerti di Armando Corsi, Andrea Mirò, Eugenio Finardi, Angelo Branduardi, Enrico Ruggeri, Alberto Bertoli, Antonella Ruggiero e Paola Turci. Non sono mancati gli intrattenimenti folkloristici e collaborazioni con i gruppi folk dal mondo, sfilate medioevali e rievocazioni storiche, mostre, pubblicazioni e presentazioni di libri, manifestazioni equestri, attività ludico ricreative di pregio per bambini e quant’altro. Da non dimenticare il forte impegno culturale orientato al recupero della memoria storica, in occasione dei recenti progetti sulle due guerre mondiali.

«Il contenimento dei trasferimenti pubblici, ormai ridotti a zero, rappresenta oggi la vera spina nel fianco dell’Associazione, la quale - afferma Piero Foddanu - sta facendo sforzi enormi per reinventarsi e riuscire a garantire al paese una presenza efficace. Con l’impegno dei soci - ha continuato nella sua relazione presentata all’Assemblea - si è detto comunque convinto che la Pro Loco di Cossoine saprà ancora tracciare nuovi importanti traguardi».