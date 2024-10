'Cer' , le Comunità Energetiche Rinnovabili , sono uno " strumento importante per ridurre l'inquinamento e allo stesso tempo condividere la produzione di energia anche con fasce di consumatori più deboli e svantaggiati economicamente ".

La Costituente per Sassari ha organizzato per il 1° dicembre 2023, ore 18:00, nella sua sede di viale Umberto I n. 122, un convegno pubblico sul tema “ Le Comunità Energetiche Cer - Uno strumento di condivisione sociale dell'energia elettrica ”, per comprendere ed approfondire il tema, dato che " Purtroppo le Cer faticano ad affermarsi a causa di comunicazioni e aspettative non sempre corrette " .

Antonio Del Curto, dell'associazione Costituente per Sassari ed esperto di temi energetici, e Mario Arca segretario regionale di Democrazia Solidale, ex sindacalista del settore elettrico a livello nazionale e internazionale saranno i relatori dell'evento.

La creazione di piccole 'centrali' di energia alternativa è normata da un decreto emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha appunto due finalità: ambientale e sociale. Con la prima ci si prefigge di favorire l'incremento dell'installazione di impianti di produzione elettrica da fonti alternative per contribuire al raggiungimento del livello minimo di decarbonizzazione che l'Europa si è impostata allo scopo di attenuare l'impatto del cambiamento climatico.

Il secondo è quello di offrire alle Comunità Energetiche la possibilità di condividere parte dell'energia generata dagli impianti di produzione, appartenenti alla Cer e non contestualmente consumata dagli stessi, con gli altri componenti della Comunità nella loro qualità di consumatori.

L'energia, che il decreto definisce come “ energia condivisa ” e che gode di incentivi erogati tramite il Gestore dei servizi energetici (Gse), " costituisce il valore economico della Comunità il cui ammontare è gestito in proprio, secondo le modalità liberamente definite dalla stessa Cer. Non essendoci vincoli imposti dal decreto, la Comunità può liberamente scegliere come ciascuno chi destinare l'ammontare degli incentivi incassati. La scelta di devolvere ai soggetti svantaggiati che sono nell'impossibilita di dotarsi di un impianto di produzione da energia rinnovabile o di far fronte alle spese dell'energia elettrica per i loro fabbisogni, concretizza la seconda importante finalità del decreto: quella sociale ", si legge nella nota della Costituente per Sassari.