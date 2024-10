Di fronte all'aumento delle bollette di luce e gas e all'ondata di rincari dei prezzi e tariffe che stanno mettendo a dura prova imprese e famiglie Confapi Aniem propone di introdurre norme per alleggerire la bolletta, eliminando oneri, accise "e tutto ciò che non ha nulla a che vedere con i consumi energetici". Inoltre, ipotizza di contenere l'Iva e la tassazione.

"Questo si può fare immediatamente, senza stare a contare i centesimi e ricorrendo, se necessario, pure a scostamenti di bilancio perché bisogna ottenere un effetto istantaneo senza aspettare i tempi della burocrazia e delle necessarie modifiche ai sistemi di approvvigionamento e produzione - afferma Andrea Virdis, presidente di Confapi Aniem Sardegna - Questa situazione rischia di darci il colpo di grazia, sia come imprese che come famiglie".

"Come già avvenuto in altre situazioni di crisi - sottolinea Andrea Virdis, presidente di Confapianiem Sardegna - Governo e Regione devono intervenire tempestivamente a supporto delle realtà produttive con misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali e che intanto prevedano aiuti immediati a imprese e famiglie".