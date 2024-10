A partire dal 21 marzo anche presso la Questura di Nuoro è stata istituita un’apposita “agenda prioritaria” per il rilascio del passaporto. Si tratta di una nuova funzione dell’Agenda Passaporti, che consente al cittadino di ottenere un appuntamento con priorità, qualora non vi siano appuntamenti disponibili entro 30 giorni nell’agenda ordinaria.

Il nuovo canale di prenotazione è raggiungibile al link https://passaportonline.poliziadistato.it e offre ai cittadini residenti nella Provincia di Nuoro (da intendersi Provincia statale, in cui ricadono 100 Comuni), che hanno la necessità di partire entro 30 giorni e non hanno trovato una data utile per presentare l’istanza attraverso l’agenda ordinaria, la possibilità di richiedere un appuntamento con priorità, tale da consentire di ricevere il documento di viaggio in tempi compatibili con le proprie esigenze.

All’atto della scelta della sede presso cui recarsi, verrà visualizzata una nuova finestra informativa, dove saranno indicati gli appuntamenti disponibili nelle successive due settimane. Fissata la data, è necessario stampare un modulo attestante la priorità, da firmare e consegnare all’Ufficio Passaporti, insieme alla documentazione comprovante la data del viaggio connesso a motivi di lavoro, studio, salute o turismo.

Nel caso in cui anche nell’agenda prioritaria non fossero disponibili appuntamenti, il sistema indirizzerà verso un’ulteriore alternativa, che consentirà all’utente di compilare, stampare e firmare un modulo da esibire allo sportello dell’Ufficio Passaporti, sempre insieme alla documentazione attestante la priorità. In questi casi, non verrà definita una data certa, ma il cittadino potrà presentarsi all’Ufficio Passaporti, dove verrà verificata la documentazione attestante la priorità e la richiesta verrà trattata in base all’esigenza rappresentata. All’atto della presentazione dell’istanza, sarà cura dell’Ufficio comunicare anche via mail, la data a partire dalla quale sarà possibile ritirare il passaporto.

La Questura di Nuoro e i sette Commissariati P.S. distaccati, attualmente riescono a far fronte alle richieste dei passaporti in tempi rapidissimi: di media il cittadino riesce a ottenere la prenotazione, se non in tempo reale, entro tre giorni massimo e il documento viene rilasciato entro e non oltre 15 giorni lavorativi.

Gli Uffici Passaporti della Questura e dei Commissariati P.S. sono aperti al pubblico da lunedi a Venerdì dalle ore 09 alle 11.00 e il Martedì e il Giovedì anche di pomeriggio dalla 15.00 alle 17.00. Per eventuali particolari esigenze gli uffici potranno essere contattati telefonicamente o via mail ai numeri e agli indirizzi indicati nel sito della Polizia di Stato -Questura di Nuoro.