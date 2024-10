Il PD Alghero organizza per domani, venerdì 16 gennaio, alle ore 17 presso il Chiostro di San Francesco, un evento che ha per tema il rilancio dell’agroalimentare, un settore chiave per la crescita economica del nostro territorio.

Con questo evento, il partito “vuole inaugurare una nuova stagione politica fatta di contenuti, sostanza e prospettive reali.

Questo – fanno sapere dalla Segreteria dello stesso partito - è il primo di una serie articolata di eventi che animeranno e informeranno la discussione politica cittadina. La nuova linea di comunicazione elaborata dal neo-direttivo include anche strumenti di comunicazione digitale, un nuovo sito web e un blog. L’evento di domani sarà l’occasione per presentare al pubblico i nuovi spazi, reali e virtuali, di dialogo del partito con la città.

Partendo dalla recentissima proposta del governo nazionale per un cambio di rotta per la sostenibilità e la continuità dell'agroalimentare italiano, aspettando la grande vetrina dell’EXPO 2015 che ne ha fatto un tema di interesse universale, questo incontro – fa sapere il partito - si propone di calare sul nostro territorio la discussione sul rilancio dell’agroalimentare con proposte ed iniziative concrete per lo sviluppo locale.

L’attenzione sarà posta sulla necessità di avviare un progetto di rilancio delle tenute di "Surigheddu-Mamuntanas" caratterizzato da un alto tasso di innovazione e secondo criteri di sostenibilità economica ed ambientale”.

Relatori

Stefanella Stranieri, Docente, Dip. di Economia, Università di Milano

Elisabetta Falchi , Assessore Regionale dell’Agricoltura

Silvio Lai, Senatore della Repubblica

Luigi Montanari, Docente ordinario di Tecnologie Alimentari, Università di Sassari

Mario Peretto, Preside, Ist. Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione, Alghero

Maria Grazia Piras, Assessore Regionale dell’Industria

Giuseppe Pulina, Direttore, Dip. di Agraria, Università di Sassari

Interventi

Enrico Daga, Assessore, Provincia di Sassari

Antonello Fois, Accademia Olearia

Mimmo P