Di seguito, pubblichiamo la lettera inviata oggi dall’Anci Sardegna e dal suo presidente Emiliano Deiana al presidente Francesco Pigliaru e agli Assessori Raffaele Paci (Programmazione), Maria Grazia Piras (Industria), Donatella Spano (Ambiente), Pierluigi Caria (Agricoltura) e Filippo Spanu (Affari Regionali) per il rilancio del piano della filiera del sughero.

«Così come rappresentato informalmente nella riunione tenutasi a Villa Devoto il 15 febbraio sul Piano Lavoras mi preme focalizzare l'attenzione della Giunta Regionale su una filiera produttiva di straordinaria importanza per l'intera Sardegna: la filiera del sughero.

Un'attività economica legata all'ambiente, alla cura del territorio, alla sua vocazione più chiara e pulita, ma anche ad una fortissima innovazione nella produzione e a una relazione fortissima con un'altra filiera – quella vitivinicola – che sta dispiegando, in Sardegna e nel mondo, grandi potenzialità.

Presso la Presidenza della Giunta Regionale ha lavorato, per molti mesi, un gruppo inter-assessoriale che aveva come obiettivo quello di elaborare e rendere attuabile un piano di rilancio dell'intero settore: dalla forestazione alla trasformazione, dall'innovazione tecnologica alla commercializzazione sui mercati. Uno studio di un sistema complesso che mirava a rilanciare il lavoro produttivo, la tutela dell'ambiente e la ricerca scientifica a servizio di un'industria che da sempre ha fatto della sostenibilità ambientale la sua cifra produttiva.

Anci Sardegna, pertanto, chiede con forza il rilancio del lavoro inter-assessoriale – anche in attuazione delle previsioni normative della LR 8/2016 – in modo da venire, in tempi brevissimi, all'approvazione di un piano organico della filiera sughericola. Per far ciò si chiede il pieno coinvolgimento delle forze produttive, delle associazioni di categoria e sindacali e degli enti locali.

Negli anni il settore ha perso, nel silenzio più assordante, centinaia e centinaia di posti di lavoro. Posti di lavoro che si possono recuperare attraverso un piano organico di interventi che veda la piena sinergia fra Regione, enti locali e forze produttive.

In attesa di un incontro dedicato al tema, mi è gradita l'occasione per formulare i più Cordiali saluti».

Il Presidente

Emiliano Deiana