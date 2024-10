Di seguito il comunicato stampa del coordinamento cittadino dei Riformatori Sardi di Alghero riguardo alla carenza della programmazione e promozione turistica da parte della Fondazione META (Musei Eventi Turismo Alghero).

"Pasqua si avvicina e la stagione turistica è alle porte, ma la promozione degli eventi è ferma e così anche la programmazione degli appuntamenti futuri.

Nell'incontro della scorsa settimana abbiamo chiesto al sindaco Mario Bruno quali fossero i programmi e le strategie della Fondazione META, l’istituzione che ha l’obiettivo di esaltare, valorizzare e promuovere al meglio le risorse culturali e naturali del nostro territorio, con un particolare riferimento alla programmazione e promozione turistica, azioni da sempre considerate dai Riformatori come fondamentali per il rilancio di Alghero e della Sardegna.

Sull’argomento, considerato il momento di drammatica crisi, avremmo preferito ricevere risposte più precise e dettagliate quantomeno per il fatto che oggi le imprese ricettive contribuiscono attraverso la tassa di soggiorno al mantenimento e miglioramento del decoro urbano e sarebbe pertanto opportuno che si agisse con una seria politica volta ad incrementare l’afflusso di turisti.

Riteniamo valido e auspicabile quanto dichiarato dal sindaco sull’anticipare di 5 mesi la programmazione degli eventi e sul coinvolgere maggiormente tutti coloro i quali possono e vogliono partecipare con anche proposte tese al miglioramento dell’offerta, ma crediamo sia arrivato il momento, vista la grande importanza che riveste il settore per la città, di dare attuazione immediata a questo processo.

La Fondazione META, strumento nato nel 2010 sotto l’amministrazione guidata dall’allora sindaco Marco Tedde per promuovere e valorizzare le risorse del territorio e che vide, tra gli altri, come componente del primo consiglio di amministrazione l’attuale Assessore al Turismo della Regione Sardegna Francesco Morandi, crediamo non abbia mai concretizzato appieno il compito di elaborare strategie di sviluppo e di promozione nonché realizzare programmi e iniziative per il miglioramento delle condizioni di crescita socioeconomica della Riviera del Corallo.

Come Riformatori siamo convinti non sia più procrastinabile, considerate anche le perdite di tempo generate dagli episodi bizzarri legati alla scelta del presidente della Fondazione causate dalla scorsa amministrazione comunale, che la META cominci a funzionare a pieno regime nell’interesse dello sviluppo turistico e culturale della città".