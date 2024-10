La minoranza di centrodestra in Consiglio regionale della Sardegna critica aspramente l'approvazione della legge approvata dall'Assemblea ''Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale''.

Quella che per la maggioranza è una grande riforma ''è solo un concentrato di annunci e principi che, nel merito, prevede per ora una Azienda in più con l'aggiunta di altre poltrone. Vedremo a partire dalla finanziaria come andranno i conti, di sicuro il centro sinistra non può chiamarsi fuori dalla spesa sanitaria del 2014 e dovrà anche spiegare da dove saranno tagliati i posti letto da assegnare al San Raffaele''.

Lo ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis nel corso di una conferenza stampa della minoranza per spiegare le ragioni del voto contrario alla legge, approvata oggi con 32 voti della maggioranza.

Per il vice capogruppo di Forza italia Alessandra Zedda l'episodio più grave ''è senz'altro quello accaduto quando agli uffici hanno corretto un testo appena votato dall'Aula all'insaputa dei consiglieri regionali, un modo di procedere senza precedenti''.

Ancora per i Riformatori sardi, il consigliere Michele Cossa ha sostenuto che ''i fatti gravissimi di stamani non possono essere derubricati a questione di lana caprina ed il presidente si è assunto la responsabilità di creare un precedente dalla portata devastante''.