"Pigliaru e Arru tentano di desertificare la sanità algherese e sassarese", lo denuncia il consigliere regionale ed ex sindaco di Alghero, Marco Tedde (Fi). Intervenendo all'assemblea dei sindacati della sanità, Tedde parla di "una riforma scalcagnata, che poggia su pilastri scientifici e normativi inapplicabili o superati".

Secondo l'esponente di Forza Italia "gli studi dell'Agenas, posti a base della riorganizzazione, sono cuciti sulle esigenze delle regioni del continente".

Diversamente, "la Sardegna è un'isola, è la terza regione d'Italia per estensione territoriale e la terzultima come densità abitativa - dice Tedde - con tutte le conseguenze penalizzanti aggravate dal deficit infrastrutturale e dalle difficoltà di utilizzare i servizi di altre regioni".

Per il consigliere regionale "non ci sono vincoli di legge, ma una precisa volontà politica di affossare la nostra sanità, per realizzare il nuovo ospedale di San Gavino, che ha un piano di fattibilità identico al nuovo ospedale di Alghero, Pigliaru ha stanziato 68 milioni di euro, dimenticandosi della nuova struttura algherese per la quale il Consiglio comunale nel 2007 aveva individuato l'area e fatta la necessaria variante urbanistica".