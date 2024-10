Venticinque voti favorevoli e 23 contrari: la maggioranza va sotto durante la votazione, a scrutinio segreto, dell'emendamento presentato da Stefano Tunis (Forza Italia) sull'articolo 30 del dl sul riordino degli Enti locali, riguardante il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

L'emendamento proposto dall'azzurro va a modificare quello di Roberto Deriu (Pd) e Francesco Agus (Sel), che stabiliva in 14 il numero dei consiglieri metropolitani. Con la proposta di Tunis il numero dei consiglieri si alza a 34, "pari a quelli eletti nel Comune di Cagliari".

Presente in Aula durante la fase finale della discussione, oltre all'assessore agli Enti locali Cristiano Erriu, anche il presidente della Regione Francesco Pigliaru.

"Avevamo inizialmente proposto alla Giunta una soluzione che andasse verso 24 consiglieri- commenta Tunis- Pigliaru e' venuto in Aula per dire che non se ne parlava, e ora sono passati a 34...".

I lavori riprenderanno domani alle 10.