"Scriviamo questa lettera per sottoporre alla vostra attenzione alcune riflessioni e proposte sul tema delle politiche sociali e dei servizi alla persona nella nostra regione. Crediamo che porsi il problema di quale sistema di servizi a tutela delle persone, non rappresenti una questione marginale da affrontare nel momento di grave crisi economica che sta vivendo la nostra società; crisi che manifesta i suoi effetti nella vita reale delle persone e delle famiglie certamente in termini di reddito e di povertà ma anche in termini di reti sociali, di relazione e supporto ai bisogni quotidiani dei soggetti più deboli (anziani e persone disabili tra gli altri) e di costruzione di pari opportunità per il futuro, in particolare per le donne e per le nuove generazioni.

Come è noto la costruzione di tale sistema nella nostra regione è regolato dalla L.R. n° 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R.n.4 del 1988” che dà attuazione alla legge quadro nazionale n° 328/2000 e si prefigge, tramite un modello di governo partecipato, di creare un sistema integrato di servizi alla persona che valorizza la programmazione in funzione dei bisogni, in particolare nella dimensione locale.

Questa legge riformatrice, così da tutti considerata all’atto della sua approvazione, innova e modifica radicalmente l’approccio settoriale e top-down tipico delle logiche di intervento assistenziale, sposando in pieno la concezione di governance del territorio, ridefinendo i ruoli e le responsabilità ed il quadro operativo secondo logiche dinamiche ricadenti nella pianificazione.

Il livello locale è il perno del sistema, il livello regionale fa sintesi, guida, coordina, controlla e riarmonizza le regole. Tutto ciò in piena coerenza con i compiti attribuiti dall’ordinamento agli attori istituzionali.