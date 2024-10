Decine di sopralluoghi, presidi e appostamenti dal centro alla periferia. Anche nel mese di dicembre 2022 è stata intensa l'attività contro l'abbandono dei rifiuti. Attraverso azioni congiunte, la Polizia Locale di Cagliari e il Servizio Igiene del suolo, con l'ausilio di telecamere e di privati cittadini che collaborano attivamente per scoraggiare maleducazione e inciviltà, anche i responsabili degli abbandoni nel Largo Carlo Felice, Mercato Is Bingias, viale Calamosca, via Dante, corso Vittorio Emanuele II, via Angioy, via Goldoni, via Pontano, via Tommaseo, via Santa Maria Chiara e via Castiglione, sono stati individuati e sanzionati.

Tanti gli accertamenti sulle utenze. Numerose le verifiche su mastelli danneggiati, esposti fuori dall'orario consentito e associati a utenze domestiche utilizzati da parte di attività commerciali e viceversa: da piazza Yenne a via Dante, via Mancini, via Roma, via Dei Visconti, via Giudice Costantino, via Angioy, corso Vittorio Emanuele II, via Ligas a, via Peretti, piazza Aramu, via Baylle, via Del Mercato Vecchio, via Donizetti, via Sassari, via Sardegna, via Mameli, viale Bonaria, via Caprera, via Salaris, via Santa Maria Chiara, via Caprera, via Dei Capraia, piazza Dettori e via Montecassino. Inoltre, diversi i verbali di contestazione formulati per omessa pulizia di marciapiedi, aiuole, strade e aree verdi cittadine di deiezioni del proprio animale, e per conferimento di rifiuti, domestici o provenienti da attività commerciali, all'interno dei cestini "gettacarte" o in prossimità di bunder e di contenitori per gli indumenti usati.

Il Comune ricorda che "negli oltre 1.000 cestini dislocati in tutta la città, possono essere gettati soltanto piccoli rifiuti da 'passeggio'. Pertanto, chi conferisce dentro o vicino i cosiddetti 'gettacarte' è multabile alla stregua di chi abbandona".