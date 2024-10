I carabinieri della Stazione di Ossi, con i colleghi del Nucleo Operativo Ecologico di Sassari, nelle campagne tra Ossi e Muros, hanno scoperto una vasta discarica di rifiuti speciali tombati nel sottosuolo. L’attività che ha portato al rinvenimento della discarica trae origine dai servizi di controllo del territorio svolti qualche settimana fa dai Carabinieri di Ossi durante una perlustrazione a piedi nell’agro tra Ossi e Muros in località “Su Littu”.

In quella circostanza i militari hanno notato che da alcune depressioni del terreno fuoriuscivano parti di pneumatici, scarti di materiale ferroso e parti di laterizi. Constatata l’anomalia, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento ai colleghi specializzati del N.O.E. che, dopo alcuni accertamenti tecnici di competenza, hanno richiesto alla Procura della Repubblica di Sassari apposito decreto di ispezione dei luoghi. Nella mattinata di martedì, 3 luglio, proprio in esecuzione del provvedimento di ispezione disposto dal Pubblico Ministero, i Carabinieri del N.O.E. con i colleghi della Stazione di Ossi e con l’ausilio del Nucleo Movimento Terra dei Vigili del Fuoco di Sassari, durante le operazioni di scavo nel sito hanno rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti speciali, interrati a una profondità di tre metri circa, consistenti in carcasse di pneumatici, fusti di olii esausti, resine chimiche nonché rifiuti ferrosi di varia natura e laterizi vari. L’area di terreno interessata, ampia seimila metri quadrati, previa delimitazione, è stata sottoposta a sequestro preventivo.

Sono ancora in corso, coordinate dalla Procura della Repubblica di Sassari, ulteriori indagini tese a identificare i responsabili dell’attivazione della discarica abusiva, che pare risalga ad alcuni anni fa.

Sono state inoltre informate le competenti Autorità Amministrative per l’avvio delle operazioni di bonifica del suolo e del sottosuolo.