“Sono ben 463 giorni di ‘aliga’ (rifiuti, n.d.r.). In recenti interviste sia il Sindaco Truzzu e l'assessore Guarracino continuano ad affermare che la situazione per quanto riguarda i rifiuti abbandonati a Cagliari è migliorata. Dopo San'Elia e Pirri, oggi ho fatto alcuni scatti tra San Michele ed Is Mirrionis e la situazione non è per nulla migliorata. Si vantano anche per via Timavo ma sembrerebbe che la tregua, dopo una paio di mesi sia finita, infatti iniziano a ri-comparire dei cumuli, questo a testimonianza che il problema non è stato risolto. Inoltre dei cittadini della zona mi hanno segnalato che alcuni mastelli condominiali hanno la serratura spaccata che permette a chiunque di buttare qualsiasi rifiuto. I cittadini vivono quotidianamente i disagi e sentire Sindaco ed Assessore che parlano di "notevoli miglioramenti" sa di presa in giro verso di loro. Uscite dai vostri uffici e fatevi un giro prima di affermare castronerie”.

Lo afferma in una nota stampa, Valerio Piga, di Arrosa Collettivo, che s’è fatto un giro tra Is Mirrionis e San Michele per denunciare ancora una volta la disastrosa situazione dell’abbandono indiscriminato della spazzatura. Ecco il risultato del reportage.