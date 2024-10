Scattano i controlli della Polizia Municipale, scattano gli accertamenti ‘frugando’ dentro i sacchetti selvaggi e partono le multe. Intanto le ruspe fanno la loro comparsa tra i 'palazzoni' popolari di Area: tra la gente che abita nei dintorni, ci sono anche coloro che sono certi di una cosa, chi abbandona buste con dentro ogni porcheria viene anche da fuori, da altri comuni, forse con la speranza di farla franca e di eludere le norme sulla differenziata e del ‘porta a porta’.

E’ proprio il caso di dirlo, dove l’ignoranza abbonda, le regole lasciano il posto alla più totale anarchia. Non siamo a Roma, nemmeno a Palermo, ma bensì a Cagliari, più precisamente a Is Mirrionis: in via Timavo, come mostra palesemente questa immagine fotografica, la vergognosa situazione fa rima con inciviltà e maleducazione.

Come accade in via Seruci ma anche in altre zone e quartieri della città: il Comune però è deciso più che mai ad invertire la rotta, perseguendo e sanzionando pesantemente chi disattende le regole o deturpa periferie e centro abitato abbandonando ogni genere di rifiuto.