Il sindaco Mario Bruno ha firmato questa mattina la nuova ordinanza che disciplina il servizio di nettezza urbana di Alghero. Invariate tutte le disposizioni vigenti circa le modalità di esposizione dei rifiuti differenziati e gli orari per le utenze domestiche servite dal nuovo sistema porta a porta e per le attività commerciali. Ciò che cambia invece, dopo una lunga fase di concertazione con le associazioni di categoria e al termine della moratoria di mesi 6 precedentemente concessa a tutti i titolari di utenze non domestiche privi di spazi propri dove detenere i contenitori dei rifiuti, sono le regole di posizionamento degli stessi contenitori su suolo pubblico. "In caso di oggettiva mancanza di spazi disponibili sufficienti per la custodia delle attrezzature all’interno delle attività commerciali - è scritto nell'ordinanza in vigore dalla giornata odierna - è consentito il posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico in posizione stabilita dall’ufficio Igiene Urbana del Comune e dal Comando dei Vigili Urbani, previa acquisizione della concessione di suolo pubblico dell’area impegnata; in tal caso, i contenitori dovranno essere adeguatamente mascherati e chiusi con chiave al fine di evitare l’utilizzo degli stessi da parte di terzi e garantire il decoro urbano secondo caratteristiche coerenti con il contesto da condividersi con l’Amministrazione; i soggetti che, per mancanza di spazi disponibili sufficienti per la custodia dei contenitori per la raccolta dei propri rifiuti, intendono acquisire in concessione aree pubbliche, dovranno adeguarsi alle disposizioni entro 20 giorni, nel corso del quale i contenitori dei rifiuti possono essere posizionati nelle zone limitrofe al proprio esercizio". Rimane invariata, per le utenze residenti o domiciliate nelle zone servite dal porta a porta con disabilità motorie che abitano da sole, la possibilità del ritiro dei rifiuti al piano previa prenotazione al numero verde 800543999. In caso di conferimento di rifiuti non conformi, senza la corretta differenziazione, gli stessi non saranno ritirati previa apposizione di un bollino di non conformità indicante i motivi del mancato ritiro. Tutte le violazioni, quando non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con sanzione amministrativa fino a 500 euro. Ogni ulteriore informazione sul servizio, calendari, modalità anche future, divieti, avvertenze ecc. è reperibile sul sito dedicato www.differenziamoalghero.it. In allegato l'ordinanza in oggetto.

L’ORDINANZA

- a tutte le UTENZE DOMESTICHE, residenti o domiciliate nelle zone servite dal sistema di raccolta “porta a porta” così come identificate dalla n. 1 alla n. 10 dell’Allegato 1 al presente provvedimento, il rispetto delle seguenti disposizioni:

- i rifiuti secco – umido – carta/cartone – plastica/lattine devono essere conferiti tramite esposizione su suolo pubblico o di uso pubblico, all’esterno e nell’immeditata adiacenza del proprio stabile di appartenenza, in modo che sia inequivocabile l’abitazione di provenienza, o dalle ore 19.00 alle ore 24.00 della giornata precedente il ritiro, come indicata nel calendario fornito dal Soggetto gestore nelle zone da 3 a 10; o dalle ore 6.00 alle ore 9.00 della giornata di ritiro nelle zone 1 e 2 (centro storico);

- i rifiuti “plastica e banda stagnata” devono essere conferiti, previa riduzione volumetrica, all’interno di buste semitrasparenti;

- il rifiuto “carta e cartone” deve essere conferito previa riduzione volumetrica dello stesso, all’interno del mastello destinato alla specifica frazione dato in dotazione dal soggetto gestore; è pertanto vietato l’accumulo disordinato di imballaggi di cartone e l’utilizzo di buste di plastica;

- il rifiuto “umido” deve essere obbligatoriamente conferito in buste biodegradabili compostabili all’interno del mastello destinato alla specifica frazione dato in dotazione dal soggetto gestore;

- il rifiuto “secco” deve essere obbligatoriamente conferito in buste semitrasparenti all’interno del mastello destinato alla specifica frazione dato dal soggetto gestore; è assolutamente vietato l’utilizzo di buste che non consentano la verifica visiva della tipologia di rifiuto conferito;

- il rifiuto “vetro” deve essere conferito sfuso all’interno del mastello destinato alla specifica frazione dato in dotazione dal soggetto gestore;

- è consentito l’utilizzo di un unico mastello “jolly” per il conferimento delle frazioni secco, carta/cartone, vetro nel rispetto del calendario di ritiro;

- è fatto divieto alle utenze domestiche servite dal porta a porta integrale conferire i propri rifiuti all’interno dei cassonetti stradali del secco, umido e vetro a servizio delle altre zone dell’abitato;

- è sempre consentito il conferimento dei rifiuti presso l’ecocentro, ad eccezione del secco;

a tutte le UTENZE DOMESTICHE, residenti o domiciliate presso gli stabili condominiali con un numero di unità abitative maggiore di 4:

- la raccolta dei rifiuti urbani prodotti dagli occupanti le unità abitative del condominio, dovrà avvenire attraverso il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti secco non riciclabile – umido - carta – vetro – plastica/lattine, all’interno delle pertinenze condominiali libere (cortili o spazi privati condominiali ad uso esclusivo di tutti i condomini), negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio d’intesa con l’assemblea condominiale titolare della competenza in merito all’uso degli spazi comuni;

- i contenitori per la raccolta dei rifiuti condominiali rimangono di proprietà del Soggetto gestore che pertanto ne cura la manutenzione e disinfezione secondo quando disciplinato dal Contratto di Servizio;

- in caso di situazioni di oggettive difficoltà logistiche (ad esempio mancanza di spazi idonei nelle aree comuni condominiali) la collocazione dei contenitori per la raccolta del rifiuti potrà avvenire su area pubblica, in punti concordati con l’Amministrazione Comunale;

- sono fatte salve, anche per gli occupanti le unità abitative dei condomini, le disposizioni generali inerenti gli obblighi di differenziazione dei rifiuti;

- la frequenza di raccolta dei rifiuti condominiali rispetta il medesimo calendario di ritiro “porta a porta”;

alle utenze RESIDENTI/DOMICILIATE NELL’AGRO DI ALGHERO (borgate Maristella – Guardia Grande – Santa Maria La Palma e Agro), dovranno conferire i rifiuti secco – umido – carta/cartone – plastica/lattine e vetro correttamente differenziati negli appositi cassonetti stradali, tutti i giorni dalle ore 14.00 alle ore 8.00;

- è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti fuori dalla fascia orario prevista;

- i rifiuti carta/cartone devono essere conferiti sfusi previa riduzione volumetrica;

- il rifiuto “umido” deve essere obbligatoriamente conferito in buste biodegradabili compostabili; - il rifiuto “secco” deve essere obbligatoriamente conferito in buste semitrasparenti; è assolutamente vietato l’utilizzo di buste che non consentano la verifica visiva della tipologia di rifiuto conferito;

- è assolutamente vietato conferire i rifiuti fuori dai cassonetti stradali;

a tutte le UTENZE DOMESTICHE, residenti o domiciliate nelle zone ancora NON SERVITE dal sistema di raccolta “porta a porta”, così come individuate con il colore rosso-blu e giallo dell’allegato 1, il rispetto delle seguenti disposizioni:

- i rifiuti oggetto di raccolta “porta a porta” (carta/cartone e plastica/lattine) dovranno essere esposti dalle ore 19.00 della giornata precedente il ritiro, come indicata nel calendario allegati 2 – 3 e 4, e non oltre le ore 6.30 della stessa giornata di ritiro;

- i rifiuti “plastica e banda stagnata” devono essere conferiti, previa riduzione volumetrica, all’interno di buste semitrasparenti tramite esposizione su suolo pubblico o di uso pubblico, all’esterno e nell’immeditata adiacenza della proprio stabile di appartenenza, in modo che sia inequivocabile l’abitazione di provenienza; è vietato conferire i rifiuti “plastica e banda stagnata” nei pressi dei cassonetti stradali;

- il rifiuto “carta e cartone” deve essere conferito tramite esposizione su suolo pubblico o di uso pubblico, all’esterno e nell’immeditata adiacenza della proprio stabile di appartenenza, in modo che sia inequivocabile l’abitazione di provenienza, previa separazione di eventuali materiali diversi (plastiche, polistirolo ecc) e previa riduzione volumetrica dello stesso; in attesa della consegna degli appositi mastelli da parte del soggetto gestore, il rifiuto “carta e cartone” dovrà essere conferito sfuso purché piegato all’interno di uno o più imballaggi di cartone o all’interno di buste di carta; è pertanto vietato l’accumulo disordinato di imballaggi di cartone e l’utilizzo di buste di plastica; è vietato il conferimento della “carta/cartone” nei pressi dei cassonetti stradali; - il rifiuto “vetro” deve essere conferito sfuso all’interno degli appositi contenitori/campane;

- il rifiuto “umido” deve essere obbligatoriamente conferito in buste biodegradabili compostabili all’interno degli appositi contenitori stradali posti nella propria zona di riferimento;

- il rifiuto “secco” privo di materiali recuperabili, deve essere obbligatoriamente conferito in buste semitrasparenti all’interno degli appositi contenitori stradali posti nella propria zona di riferimento; è assolutamente vietato l’utilizzo di buste che non consentano la verifica visiva della tipologia di rifiuto conferito;

- il conferimento dei rifiuti secco, umido e vetro negli appositi cassonetti stradali dovrà avvenire dalle ore 18.00 alle ore 6.30 del mattino per tutti i giorni della settimana; al fine di evitare l’eccessivo stazionamento del rifiuto con conseguente decomposizione, nonché per consentire il lavaggio dei contenitori, è tassativamente vietato conferire i rifiuti nei cassonetti a servizio della raccolta stradale fuori da tale fascia oraria;

- è fatto assoluto divieto di depositare rifiuti fuori dagli appositi contenitori stradali;

- è fatto assoluto divieto di spostare i cassonetti stradali dal punto di posizionamento scelto dall’Amministrazione;

- all’avvio del servizio “porta a porta” integrale così come comunicato e predisposto dal Soggetto gestore del servizio, è fatto obbligo il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3;

a tutte le UTENZE NON DOMESTICHE (esercizi commerciali, scuole, strutture ricettive, bar, ristoranti, uffici, mercati fissi e ambulanti, ecc) operanti nel territorio comunale di Alghero, il rispetto delle seguenti disposizioni inerenti le fasi di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nell’esercizio delle proprie attività commerciali:

- i rifiuti dovranno essere correttamente differenziati per frazione merceologica (plastica e banda stagnata, carta e cartone, umido, vetro e secco residuo e altre);

- è assolutamente vietato il conferimento di rifiuti non assimilabili ai rifiuti urbani (es. scarti di macelleria e pescheria, ecc.) nel circuito dei rifiuti urbani;

- il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire tramite esposizione sul suolo pubblico nelle aree immediatamente adiacenti l’esercizio commerciale o di servizio o di mercato, in modo che sia inequivocabile l’attività di provenienza, nel rispetto della fascia oraria e nelle giornate stabilite nel calendario fornito dal soggetto gestore; eseguite le operazioni di raccolta da parte della Ditta incaricata, è fatto obbligo all’utenza interessata l’immediato ritiro dei contenitori esposti;

- al fine del miglioramento del decoro urbano, è vietato il mantenimento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti sul suolo pubblico non in concessione successivamente alle operazioni di raccolta da parte della Ditta incaricata; è consentito il mantenimento dei contenitori all’interno del suolo pubblico in concessione all’attività, in tal caso i contenitori devono essere adeguatamente mascherati secondo caratteristiche coerenti con il contesto da condividersi con l’Amministrazione;

- in caso di oggettiva mancanza di spazi disponibili sufficienti per la custodia delle attrezzature all’interno delle attività commerciali o di, è consentito il posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico in posizione stabilita dall’ufficio Igiene Urbana del Comune e dal Comando dei Vigili Urbani, previa acquisizione della concessione di suolo pubblico dell’area impegnata; in tal caso, i contenitori dovranno essere adeguatamente mascherati e chiusi con chiave al fine di evitare l’utilizzo degli stessi da parte di terzi e garantire il decoro urbano secondo caratteristiche coerenti con il contesto da condividersi con l’Amministrazione; i soggetti che, per mancanza di spazi disponibili sufficienti per la custodia dei contenitori per la raccolta dei propri rifiuti, intendono acquisire in concessione aree pubbliche, dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui al presente comma entro 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, nel corso del quale i contenitori dei rifiuti possono essere posizionati nelle zone limitrofe al proprio esercizio, in area indicata dall’Amministrazione;

- è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti provenienti dalle attività commerciali o di servizio, all’interno dei cassonetti stradali a servizio delle utenze domestiche o nei pressi di essi; è ammesso il conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani presso l’ecocentro comunale;

- il rifiuto “umido” deve essere obbligatoriamente conferimento in buste biodegradabili compostabili all’interno dell’apposito contenitore dato in dotazione dal Soggetto gestore;

- il rifiuto “secco” deve essere obbligatoriamente conferito in buste semitrasparenti all’interno dell’apposito contenitore dato in dotazione dal Soggetto gestore; è assolutamente vietato l’utilizzo di buste che non consentano la verifica visiva della tipologia di rifiuto conferito;

- i rifiuti “plastica e banda stagnata” devono essere conferiti sfusi, previa riduzione volumetrica, all’interno degli appositi contenitori, o in alternativa all’interno di buste semitrasparenti;

- il rifiuto “vetro” deve essere conferito sfuso all’interno dell’apposito contenitore dato in dotazione dal Soggetto gestore;

- il rifiuto “carta e cartone” deve essere conferito previa separazione di eventuali materiali diversi (plastiche, polistirolo ecc) e previa riduzione volumetrica dello stesso, all’interno degli appositi contenitori, o, in alternativa sfuso purché piegato all’interno di uno o più imballaggi di cartone o comunque ridotto in volume e ordinatamente impilato e legato; è pertanto vietato l’accumulo disordinato di imballaggi di cartone;

- i rifiuti “ingombranti”, quali cassette di polistirolo/legno/plastica, imballaggi di grandi dimensioni, devono essere esposti nella giornata e nell’orario così come comunicato dal Soggetto Gestore a seguito di prenotazione o accordi continuativi diversi; è vietato il loro conferimento nel circuito ordinario dei rifiuti;

- le attività mercatali, sia esse fisse o ambulanti, oltra al rispetto delle disposizioni di cui sopra, dovranno rispettare gli orari di conferimento e i luoghi di esposizione dei rifiuti che saranno comunicati dall’ufficio igiene urbana per ogni singolo mercato;

- le utenze non domestiche/commerciali che effettuano attività ricettiva e/o di somministrazione di alimenti, bevande ecc, hanno l’obbligo di informare la propria clientela circa le regole disciplinanti la raccolta differenziata dei rifiuti, anche tramite esposizione di un cartello informativo.