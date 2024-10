Non è la prima volta che accade e il “sistema” quanto mai collaudato dai piromani è sempre lo stesso: incendi nella notte, cumuli di rifiuti e masserizie in fiamme nel quartiere di Sant'Elia, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza le aree delle zone coinvolte.

Pare il copione di un film già visto e rivisto diverse volte: da segnalazioni pervenute alla sala 115, la squadra di pronto intervento "4A" del Distaccamento cittadino di Cagliari è intervenuta per più interventi nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 tra le ore 20:00 e le 4:00 nel quartiere di Sant'Elia a Cagliari per incendi di cumuli d'immondizia e masserizie, gli operatori VVF hanno provveduto allo spegnimento di sacchi della spazzatura carcasse di frigoriferi e lavatrici, materiali plastici, compensato, gomme d'auto.

Le zone coinvolte sono state intorno alle 20:00 via Schiavazzi, alle 21:00 piazza Lao Silesu, alle 21:50 un'altro intervento in via Schiavazzi dove le fiamme rischiavano di coinvolgere anche autovetture in sosta intorno alle 4:00 la squadra VVF è intervenuta anche in via Magellano. Gli operatori dl 115 hanno provveduto alla bonifica dei focolai residui mettendo in sicurezza le aree delle zone coinvolte.