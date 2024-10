Potenziamento dei controlli con l'ausilio di agenti in borghese della Polizia locale e del corpo Barracelli, delle telecamere, già installate nelle zone sensibili, e inasprite le sanzioni con la collaborazione degli educatori ambientali.

Sono queste le azioni messe in campo dal sindaco di Alghero Mario Bruno e dell'ufficio Ambiente al fine di invertire la spiacevole tendenza dimostrata nelle ultime settimane da numerosi cittadini che, anziché rispettare le regole vigenti sul conferimento dei rifiuti, si liberano di buste e sacchi indifferenziati nei cassonetti presenti in quelle zone della città non servite ancora dal nuovo sistema porta a porta.

La nuova ordinanza è dunque pronta e sarà firmata nei prossimi giorni. Inoltre, questo pomeriggio, nel corso di una riunione a Porta Terra alla presenza del primo cittadino, è stato deciso che in tutte le aree all'uscita dei quartieri più periferici e nell'agro saranno posizionati cassonetti supplementari per le varie frazioni di rifiuti. Aumenteranno anche le frequenze di ritiro.

Foto d'archivio