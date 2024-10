"Ma questo è il modo di tutelare un sito di interesse europeo ed internazionale come la laguna Santa Gilla?". E' quanto denuncia in una nota Valerio Piga, dell'associazione "Difensori della natura".

"Siamo sul versante di Cagliari, questa è la scena raccapricciante che si è presentata davanti ai miei occhi. Rifiuti di qualsiasi genere ad altro tasso di inquinamento che “galleggiano” tra la laguna ed il mare", commenta.

"Mesi e mesi in queste condizioni - conclude -. Non oso immaginare i fondali in che stato si trovino. Ma dal “palazzo”, si continua a ripetere che: 'la situazione dei rifiuti in città è nettamente migliorata'".