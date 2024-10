Ieri sera a Cagliari, a seguito di una segnalazione relativa a persone prive di mascherina all’interno di un esercizio commerciale pervenuta alla centrale operativa di via Nuoro, i carabinieri della Stazione di Pirri, unitamente al personale della Stazione di San Bartolomeo, sono intervenuti presso il supermercato “Iperpan”, in via Calamattia n. 4.

Nella circostanza, i militari operanti hanno appurato complessivamente la presenza di cinque uomini nei pressi delle casse che non indossavano la mascherina (le donne erano tutte munite di dispositivo di protezione).

Dopo averli identificati, è stato fatto notare agli stessi che stavano contravvenendo alle normative vigenti in tema di prevenzione contro la pandemia da Covid e sono stati informati che, in differita, gli sarebbe stata contestata l’inosservanza amministrativa. Perverrà loro una sanzione pecuniaria da 400 euro.