Aggredisce un anziano sacerdote e fugge prima dell'arrivo dei carabinieri.

I militari della Compagnia di Cagliari stanno cercando di fare piena luce sull'episodio oggi avvenuto in via Roma, nella chiesa di San Francesco.

Il sacerdote è stato colpito con un pugno da un giovane innervosito perché il frate avrebbe rifiutato di confessarlo.

L'aggressore era noto al parroco anche per il suo carattere turbolento e, forse, per qualche altro problema creato in passato.