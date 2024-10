Inizieranno domani in via Lido ad Alghero, gli interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale. “Tutta la viabilità della parte a mare viene interessata dai lavori necessari da tempo e che si rendono più che opportuni in coincidenza con il maggior flusso veicolare”, fanno sapere dal Comune.

I lavori interesseranno anche altre zone urbane, grazie a un cronoprogramma predisposto dall'Assessore alla Viabilità e Traffico Emiliano Piras, in coordinamento con l'Assessorato alle Manutenzioni. “Gli interventi – viene rimarcato – in corso si stanno svolgendo in modo da evitare il più possibile i disagi per gli automobilisti”.