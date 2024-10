Domani, Mercoledì 17 e Giovedì 18 Dicembre la via De Gasperi sarà interessata in larghi tratti da lavori di fresatura e bitumazione.

Il tratto oggetto degli interventi è quello compreso tra le via Giovanni XXIII° e via Valverde.

Pertanto si prevede il divieto di sosta temporaneo nel lato destro della carreggiata, in direzione via Valverde dalle ore 08,30 alle 17,00. Oggi intanto iniziano lavori di fresatura e bitumazione dei tratti di attraversamento stradale dei tagli effettuati da Abbanoa per i numerosi lavori alle condotte per i quali si richiede la chiusura al traffico per il tempo strettamente necessario alle operazioni