Ha riscosso un grande successo la tre giorni di eventi dedicati alla Cagliari della seconda guerra mondiale che, il 28 febbraio del 1943, e anche il 17 e il 26 febbraio, subì massicci bombardamenti aerei. Sulla scia di questi ricordi e di rievocazione delle vicende storiche, si sono svolte in città manifestazioni ed eventi per non dimenticare come ad esempio la rassegna subirle “To bomb Cagliari”, ideata anni fa dallo scrittore Marcello Polastri con Giampaolo Lallai e Sergio Orani. Gli incontri si sono svolti anche nell’aula magna dell’istituto Salesiano Don Bosco dove è stato raccontato cosa accadde nei rifugi sotterranei, con targa storie, aneddoti ed un ficus sulle architetture della città di allora.

I documentari di Sergio Orani, 83 anni, che visse in prima persona i bombardamenti, e i video reportage di Marcello Polastri, hanno lasciato con il fiato sospeso centinaia di persone presenti in sala, che non immaginavano quanto fosse accaduto al capoluogo isolano in guerra. A introdurre la serata il presidente del team esplorativo Gruppo cavità cagliaritane, con don Michelangelo, dell’Istituto Salesiano Don Bosco.

Tra gli ospiti, numerosi superstiti, che hanno offerto una fulgida testimonianza. Mentre Paola Piroddi, assessore alla cultura del Comune di Cagliari, ha illustrato di come l’amministrazione civica mira a dedicarsi all’identità storica cittadina e, in tal senso, a valorizzare gli aspetti legati al periodo della seconda guerra mondiale nella città di Cagliari, anche con simili iniziative culturali “per non dimenticare e rinnovare il ricordo affinché eventi simili, guerre dunque”.

È stato il giornalista Alessandro Congia a illustrare “l’importanza architettonica delle batterie di guerra e delle opere sotterranee militari alle quali la città dovrebbe guardare per un futuro in chiave turistica”. La serata culturale è uno dei 4 appuntamenti di Cagliari To Bomb, rassegna culturale dell’Organizzazione di volontariato Esplora Sardegna e GCC, di libera e gratuita partecipazione, e che mirano a mostrare ai più la bellezza dei luoghi della grande storia e dell’identità di Cagliari.