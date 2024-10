E’ rientrata in Sardegna la salma di Fausto Piano, il tecnico di Capoterra ucciso giovedì scorso nella regione di Sabrata.

Alle 9:30 di questa mattina è atterrato all’aeroporto di Cagliari-Elmas l'aereo Alitalia che trasportava la bara dell’operaio 60enne della società di costruzioni di Bonatti.

Ad attenderla una trentina di parenti e amici che si sono stretti attorno alla moglie Isabella e dai figli Maura, Giovanni e Stefano.

Il funerale si svolgerà oggi alle 15 al palazzetto dello sport di Capoterra per consentire la massima partecipazione della comunità. La camera ardente sarà allestita nell'aula consiliare del Municipio.

Poi l'ultimo saluto con un corteo che dovrebbe passare per la casa della famiglia Piano, in via Carbonia, e per la chiesa con la benedizione del parroco.